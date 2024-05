Verhext geht es am Freitag, 10. Mai, zu. Um 15 und 17 Uhr tritt Achim Sonntag mit dem Kindertheaterstück „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ im Dürkheimer Haus auf. „Die Hex’ wollt’ eine Reise machen. Drum packt sie ihre sieben Sachen…“ So beginnt das Bilderbuch, das Achim Sonntag eigentlich nur vorlesen möchte. Doch als er das Riesenbuch aufschlägt, ist die Hexe verschwunden. Daher bleibt ihm nichts anderes übrig, als selbst in die Rolle der Hexe zu schlüpfen, die im Laufe ihrer Reise einen Hund, einen Vogel und einen Frosch aufliest. Doch ist der Besen der Last der vielen Tiere gewachsen? Und was macht man, wenn er doch auseinanderbricht? Dieses witzige Theaterstück, das eine Mischung aus Schauspiel, Figurenspiel und Rezitation ist, eignet sich für Kinder ab drei Jahren und dauert 45 Minuten.

Mit Musik an fremde Orte reisen – das kann Coda vom Planeten Kanon. Auf ihrer Reise durchs Weltall sammelt sie Töne in ihrem Klang-Glas. Angelockt durch ein Konzert von Mélange à Deux macht Coda auch Halt auf der Erde, wo sie alle einlädt, sie auf ihrem Abenteuer zu begleiten. Die Reisenden begegnen einem geheimnisvollen Rätsel-Asteroiden, einem finsteren Nebel und dem flüsternden Mond. Doch findet sich auch irgendwo der perfekte Ton? Das Kinderkonzert „Mondgeflüster“ von Mélange à Deux verzaubert Besucher ab vier Jahren am Samstag, 11. Mai, um 15 und 17 Uhr im Kulturzentrum Haus Catoir.

In diesem Jahr ist der Eintritt zu den Theater- und Konzertvorführungen kostenlos. Karten gibt es für 0 Euro über die Internetseite der Stadt.