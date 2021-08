„Kind, Kegel, Kamel und Kultur“ bietet das Wachenheimer Badehaisel nach eigenen Angaben am Sonntag, 5. September, ab 13 Uhr am Weiher an. Dabei gibt es Kinderlieder, eine Zirkus-Show und Musik für die Besucher.

Den Anfang macht „Kater Kati“, eine Formation aus sechs jungen Eltern, die Kindermusik nicht nur für Kinder macht. Es geht um Hochbett-Piraten, Hängebauchschweine, Kinderzimmer-Managerinnen, um Leberwurst in Turnschuhen und den ganz normalen Wahnsinn, der eine Familie erst zur Familie macht.

Zwischen 15 und 16 Uhr kommt ein Clown vom Zirkus Baruk, der seit der Corona-Krise im Dürkheimer Gewerbegebiet feststeckt, aber das Lachen nicht verlernt hat. Außerdem bringen die Artisten ein drei Monate altes Kamelkind zum Streicheln mit.

Die Keramikerin Antje Altehoefer vom „Kleinen Werkhaus“ in Wachenheim wird ab 13 Uhr mit den kleinen Gästen kreativ.

Ab 16 Uhr spielt die Selbsthilfe-Gruppe. „Zwei Posaunen, zwei Ukulelen, Bass, Schlagzeug, Waschbrett und Mundharmonika müssen reichen, damit die Welt ein klein bisschen entspannter wird“, heißt es in der Selbstbeschreibung. Angefangen hat die „Bänd aus Verzweiflung“ auf der Rheinbrücke, wo sie für die Autofahrer im Stau spielte.

Inzwischen macht man die Kulturvereine der Region bis hinauf ins Hessische oder hinüber ins Schwäbische unsicher mit einer Mischung aus Jazz, Bluegrass und sinnigem Seemannslied. Mit der Lizenz zum Löten bringen sie alle zusammen, die es wie sie sehen: Widerstand ist sinnlos, aber möglich.