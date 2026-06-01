Aufgrund technischer Probleme kommt es derzeit zu Verzögerungen bei der Kfz-Zulassungsstelle. Das hat die Kreisverwaltung in Bad Dürkheim mitgeteilt. Ursache sei eine vom Land vorgegebene, einheitliche Software, die neu eingeführt worden ist.

Dafür war die Zulassungsstelle mit all ihren Außenstellen drei Tage lang geschlossen. Seit Montag, 1. Juni, hätten die Mitarbeiter nun Zugang zum neuen System, würden aber – wie viele bereits umgestellte Zulassungsstellen in Rheinland-Pfalz – mit technischen Problemen kämpfen. Diese würden dazu führen, dass sich die Bearbeitung der Kundenanträge verzögern.

Daher kann es laut Kreisverwaltung in den kommenden Tagen notwendig sein, die Nummernvergabe in der Kfz-Zulassung frühzeitig zu schließen. Damit wolle man gewährleisten, dass die vergebenen Nummern an diesem Tag noch abgearbeitet werden könnten.