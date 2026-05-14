Wegen einer Softwareumstellung des landesweiten Zulassungsprogramms bleibt die Zulassungsstelle des Landkreises Bad Dürkheim samt dazugehöriger Außenstellen von Mittwoch, 27., bis Freitag, 29. Mai, geschlossen. Von der Umstellung betroffen ist laut Kreisverwaltung auch die Online-Zulassung i-Kfz. Dieser Service ist während der Schließung also ebenfalls nicht erreichbar. Ab Montag, 1. Juni, sind die Zulassungsstelle und die Außenstellen wieder zu den regulären Zeiten geöffnet. Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim weist darauf hin, dass es an den ersten Tagen nach der Umstellung zu Einschränkungen im Betriebsablauf und zu längeren Wartezeiten kommen kann.