Am Samstag gegen 19 Uhr hat ein Autofahrer im Wald in der Nähe des Oppauer Hauses im Vorbeifahren Brandgeruch wahrgenommen und sofort die Feuerwehr verständigt. Die rückte mit drei Einsatzwagen und 21 Brandbekämpfern an, konnte aber selbst nach gründlicher Kontrolle nichts Auffälliges feststellen. Wie sich nach Angaben von Wehrführer Thomas Münch herausstellte, stammte der Geruch von der Grillhütte des Oppauer Hauses, war in diesem Fall also harmlos. „Trotzdem ist es gut, dass es derart aufmerksame Bürger gibt, die gleich Alarm schlagen“, betont er. Denn bei einem tatsächlichen Waldbrand gelte: Je früher die Feuerwehr davon erfährt und diesen bekämpfen kann, desto besser.