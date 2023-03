Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine besonders große Menge an Holz wurde nördlich des Plauser Rastplatzes im Wald von Weisenheim und Bobenheim am Berg geerntet. Viele Holzpolter liegen an den Wegesrändern. Was die Wanderer hier erschreckte, war aus Sicht des Forstes schlichtweg notwendig. Doch warum?

„Muss das sein? Das sieht ja regelrecht nach Kahlschlag aus. Wird da der ganze Wald platt gemacht?“ Auf Facebook entzündete sich eine große Diskussion, nachdem ein Wanderer Fotos