Das Projekt Sternenweg/Chemin des étoiles bezieht sich auf die früheren Wege der Jakobspilger. In Wachenheim gibt es bald die Gelegenheit, sich darüber zu informieren.

Die Milchstraße diente im frühen Mittelalter den Jakobspilgern als Orientierungshilfe auf ihrem Weg zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela.

Unter dem Motto „ Wachenheim am Sternenweg“ wird am Freitag, 23. August, 17 Uhr, auf dem Marktplatz eine Informationstafel für das europäische Projekt enthüllt. In einem Vortrag wird unter anderem über die Verbindung der Wachtenburg, der Kirche St. Georg und der Stadtmauer mit der Milchstraße und dem Jakobsweg informiert.

Auch soll es darum gehen, dass die Wege der Jakobspilger in Teilen des Saarlandes, von Rheinland-Pfalz sowie Lothringens und des Elsasses ein Sinnbild für den europäischen Gedanken sind. Die Wege verbinden alte Bischofssitze, sind Teil der ersten europäischen Kulturstraße und sind Unesco-Weltkulturerbe.