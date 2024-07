Der Bund fördert die Sanierung der jüdischen Trauerhalle in Wachenheim mit knapp 92.000 Euro. Das haben die Bundestagsabgeordneten Misbah Khan (Grüne), Johannes Steiniger (CDU) und Isabel Mackensen-Geis (SPD) mitgeteilt, die sich nach eigenen Angaben alle für die Förderung eingesetzt haben. Mackensen-Geis ist im Vorstand des Fördervereins „Gegen das Vergessen“ aktiv. Seit der Gründung 2021 befindet sich der Verein in Gesprächen, um die Sanierung der Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof, einem der ältesten erhaltenen jüdischen Friedhöfe in der Pfalz, zu realisieren. Fachwerk, Fassade und Dach müssen dringend saniert und restauriert werden. „Es ist schön zu sehen, dass wir unserem Ziel, dem Erhalt und der Sanierung der Trauerhalle, näherkommen“, so die SPD-Abgeordnete. Für Steiniger ist die Förderung ein Zeichen, dass der Bund ein Stück jüdische Kultur unterstützt. Misbah Khan hofft, dass das Projekt durch die Förderung eine größere Aufmerksamkeit bekommt. Am Sonntag, 18 Uhr, gibt es in der Lutherischen Kirche ein Benefizkonzert für das Projekt.