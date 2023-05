Der Startschuss für die Sommersaison des Tennisclubs Schwarz-Weiß Bad Dürkheim ist gefallen. Für einige Mannschaften war es ein etwas holpriger und schwieriger Beginn.

Die Teams der Herren 1 und der Herren 55 mussten jeweils gegen die Favoriten in ihrer Gruppe antreten und verloren klar. Die Herren 1 in der Verbandsliga waren beim TC Boehringer Ingelheim mit 0:9 chancenlos, ebenso die Herren 55 in der Regionalliga Südwest gegen SAFO Frankfurt. Auch die Damen 50 und Herren 50 verloren in der Pfalzliga ihre Heimspiele mit 2:7 gegen die SG Altrip/Giulini Ludwigshafen/Waldsee beziehungsweise mit 4:5 gegen Weisenheim am Sand.

Besser machten es die Herren 40 (Pfalzliga) auswärts gegen den TC Schifferstadt und gewannen mit 6:3. Die Punkte holten Benjamin und Nicola Studt, Philipp Steinhart, Denis Rolle und Hendrik Beus-Schwarz im Einzel sowie Benjamin Studt/Rolle im Doppel. Die Dürkheimer Herren 2 (B-Klasse) siegten mit 9:0 bei Violental Bubenheim.