Nach längerer Pause hat die Theater-AG am Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) wieder ein Stück aufgeführt: Agatha Christies „Mord im Orientexpress“ kam im Theaterkeller der Schule auf die Bühne. Wie die Schule mitteilt, wurde das Stück bei der Premiere von zwölf jungen Schauspielern aus den Klassen 5 bis 10 – unterstützt von einem Techniker, den betreuenden Lehrerinnen Selina Brech und Annicke Reichert und Freiwilligen – vor knapp 60 Gästen und damit vollem Haus gezeigt. Auch die drei weiteren Vorstellungen seien in kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Eine der Hauptdarstellerinnen sei wegen des kurzfristigen Ausfalls ihrer Mitspielerin spontan als Detektiv Hercule Poirot eingesprungen und habe die Rolle mit beeindruckender Sicherheit gemeistert.