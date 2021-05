Große Mengen Schlamm und Geröll haben sich im Juni 2018 von der Nordseite des Hardenburger Burgbergs einen Weg ins Tal gesucht. Seitdem ist ein Fußweg zur Burg gesperrt, und die beliebten Ziegen dürfen den Berg nicht mehr beweiden. Mittlerweile gibt es ein Sanierungskonzept für den Hang. Wann es umgesetzt wird, ist aber offen.

Am Abend des 6. Juni 2018 waren bei starkem Regen Schlamm und Geröll den Burgberg herunter in Richtung B 37 gerutscht. Damals war von einem Hangrutsch die Rede gewesen. Es habe sich aber um einen sogenannten Murgang gehandelt, erklärt Claudia Renner, Stabsstellenleiterin Kommunikation des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung Rheinland-Pfalz (LBB). Das ist ein Erdrutsch, bei dem ein Strom aus Schlamm und Steinen talwärts fließt. Ausgelöst wird ein Murgang, wenn in einem steilen Gelände der Untergrund schlecht verfestigt ist und zu nass wird. Der Hang besteht in dem betroffenen Bereich nach Angaben von Renner aus Schutt. Die Ursachen für den Murgang in Hardenburg seien vielfältig und vom LBB nicht abschließend beurteilt worden, so die Sprecherin des Landesbetriebs.

Der Hardenburger Ortsvorsteher Thorsten Brand (CDU) geht davon aus, dass durch die Entwässerung der Hardenburg der Hang „aufgeweicht“ wurde und der starke Regen am 6. Juni 2018 quasi das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Den Burghang entlang sei direkt unter der Grasnarbe ein „dickes Rohr“ verlaufen, durch das das Wasser vom Burghof in die Tiefe geflossen sei, so Brand. Es könne sein, dass Wasser aus diesem Rohr schon länger in das Erdreich gelangt sei, etwa durch Risse oder undichte Verbindungen am Rohr. Am Tag des Murgangs sei jede Menge Wasser aus dem Rohr geflossen, außerdem sei von der Burg Wasser von oben auf den Hang geschossen. „Es gibt ein Video, da sieht man, wie Wasser herunterschießt. Es sieht aus wie aus einem Speier“, sagt Brand. Das Rohr sei unmittelbar nach dem Murgang außer Betrieb genommen worden, teilt Renner mit. Durch das Rohr sei zuvor nicht der gesamte Burgbereich, sondern nur der Platz nördlich des Halsgrabens entwässert worden.

Leitplanken für das Wasser

Nach dem Murgang wurde ein zehn Punkte umfassender Maßnahmenkatalog umgesetzt. Unter anderem wurden Wasserleitplanken installiert, die dafür sorgen, „dass das Wasser nicht mehr konzentriert in den Hang einläuft“. Auch wurden schwere Betonelemente platziert. Mit diesen soll verhindert werden, dass durch eventuell nachrutschende Schuttteile Gebäude beschädigt werden. Das Regenrückhaltebecken auf der Südseite der Burg wurde um das Zehnfache vergrößert.

Nach Angaben der Sprecherin des Landesbetriebs hat dieser ein langfristiges Sanierungskonzept erstellt. Dazu sei als erster Schritt das komplette Wassereinzugsgebiet ermittelt worden, um festzustellen, wie viel Wasser Richtung Hardenburg und Schlossberg fließt.

Weitere Arbeiten nötig

Das Konzept sieht Renner zufolge vor, dass Versickerungsmulden angelegt und in den Boden Rigolen – mit Kies gefüllte Speicher – eingebracht werden. Durch die Mulden und Rigolen solle das Wasser, das aus dem Wald kommt, aufgefangen werden. Außerdem sollen die Stellen am Hang, die abrutschen können, gesichert werden. Geplant sei auch eine Überarbeitung des Wasserführungskonzepts in der Hardenburg.

Derzeit werde für diese Vorhaben eine Planung erstellt, um die Kosten zu ermitteln. Diese Beträge müssten dann in den Haushalt des LBB eingestellt werden. Wann dies sein wird, sei offen. Über eine Freigabe des Fußwegs zur Burg könne erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten entschieden werden.

Beweidung soll überflüssig werden

Viele Hardenburger und Besucher würden dies bedauern, der Weg sei sehr beliebt, sagt Brand. Derzeit komme man nur von dem Parkplatz am Restaurant Waldschlössl zur Hardenburg, das sei deutlich weiter.

Ebenfalls bedauert werde, dass am Burghang keine Ziegen mehr gehalten werden dürfen. „Sie haben den Hang freigehalten, jetzt wächst alles zu. Außerdem haben die Tiere einfach dazugehört. Viele vermissen die Ziegen“, sagt Brand. Da der Hang sehr steil sei, würden die Tiere immer die gleichen Pfade nutzen und hier die Erde festtreten. In der festen Erde entstünden Risse, durch die Wasser eindringe, erklärt Renner das Verbot. Außerdem hätten die Ziegen manche Pflanzen bis zu den Wurzeln abgefressen, sodass die Pflanzen nicht mehr nachwachsen konnten. Dadurch sei der Wasserfluss begünstigt worden.

Renner kündigt an, dass nach der Hangsanierung niedrig wachsende Pflanzen gesetzt werden sollen, sodass eine Beweidung mit Ziegen nicht mehr erforderlich sei.