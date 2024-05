Unbekannte sind am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr in den Streichelzoo in Rülzheim eingedrungen, indem sie eine durch Eisengitter gesicherte Tür der Gaststätte aufbrachen. Die Täter entwendeten Bargeld sowie ein iPad. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 1500 Euro. Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.