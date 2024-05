Bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Herxheim am Berg ist am Montag gegen 17 Uhr ein 21-Jähriger verletzt worden. Der Mann war der Polizei zufolge mit seinem MINI in Fahrtrichtung Grünstadt unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Audi sowie eine Hyundai zusammen, die am linken Fahrbahnrand geparkt waren. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, stand augenscheinlich unter Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein MINI war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 11.000 Euro.