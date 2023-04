Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die in Bad Dürkheim lebende Mundartdichterin Gisela Gall hat einen Lyrikband mit Gedichten in Pfälzisch veröffentlicht. Das Büchlein, das auch bei Wettbewerben prämierte Texte enthält, soll ein Abschiedsgeschenk an Mundartfreunde sein.

Einen neuen Gedichtband hat die in Bad Dürkheim wohnende Mundartdichterin Gisela Gall vorgelegt. Das Buch heißt „alla dann – Gereimdes un Uugereimdes in Pfälzer