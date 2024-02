Nach einigen Umwegen fand Gholam Allboje sein Glück im Handwerk. Nun feiert der Iraner das 25-jährige Bestehen seiner Schneiderei in Bad Dürkheim.

Als Allboje vor 30 Jahren nach Deutschland kam, hatte er ein Architekturstudium in der Tasche und wollte zunächst sein Glück in Köln versuchen. Zwei Jahre später zog es ihn nach Bad Dürkheim. Doch nachdem er über ein Jahr lang in den Stadtverwaltungen in Frankenthal und Bad Dürkheim im Tiefbauamt gearbeitet hatte, stellte er fest: Die Arbeit als Architekt war nicht seine Berufung.

Die fand er etwas später: Durch Zufall habe er vor etwa 25 Jahren im Schaufenster der Schneiderei in der Kurgartenstraße 8, die von einem Italiener betrieben wurde, ein Schild gesehen: Der Laden sollte aufgegeben werden. „Mein Vater war Schneider, und ich habe viel Zeit bei ihm in der Nähstube verbracht, ihm über die Schulter geschaut und mir alles von ihm abgeguckt“, berichtet der 65-Jährige. Das Geschäft durfte er erst führen, als er ein Dokument vorweisen konnte, aus dem hervorging, dass sein Vater im Iran eine Schneiderei hatte. „Ab dem Zeitpunkt durfte ich offiziell als Schneider in Bad Dürkheim arbeiten“, erinnert sich Allboje schmunzelnd.

Engagiert in Sport und Kultur

Es dauerte nicht lange, bis sich der Name Allboje für die Dürkheimer als die Adresse für Schneiderarbeiten und Änderungen aller Art etabliert hatte. Seine Arbeit wird aber auch von Kundinnen und Kunden aus der Umgebung geschätzt. „Ich komme seit über sechs Jahren her und lasse alle meine Kleider von Herrn Allboje bearbeiten“, erzählt eine Kundin aus Maxdorf. Auch eine Dame aus Niederkirchen vertraut den Nähkünsten des Iraners seit mehreren Jahren, wie sie berichtet: „Heute habe ich nur einen kleinen Auftrag. Eine neu erstandene Hose meines Mannes muss auf die übliche Länge gekürzt werden.“

Bei Gholam Allboje, der verheiratet ist und zwei erwachsene Kinder hat, steht aber nicht nur die Schneiderei im Mittelpunkt. „Ich bin auch lange Jahre Trainer beim Dürkheimer Laufclub“, sagt der Herr der sechs Nähmaschinen, von denen zwei Exemplare aus den 1970er Jahren stammen und eine den „Blind-Stich“ beherrscht, bei dem die Naht nur von der Stoffinnenseite zu sehen ist. „Die laufen alle noch prima.“ Stolz zeigt er einen Zeitungsausschnitt aus der RHEINPFALZ, der von seiner Teilnahme am New York Marathon im Jahr 2016 berichtet. „In Deutschland habe ich alle großen Marathonläufe bestritten“, sagt Allboje, der das nächste Ziel bereits vor Augen hat: „Beim Weinstraßen-Marathon im April werde ich den Halbmarathon laufen.“ Auch als Autor von Theaterstücken ist Allboje aktiv. Außerdem ist er der Leiter des Iranischen Theaterfestivals in Heidelberg.

Jubiläumsaktion und Umtrunk

Seine Kunden und Freunde lädt Allboje am Freitag zu einem Umtrunk in sein Geschäft ein. Und verspricht: „Außerdem starte ich vom 1. bis zum 10. März eine 25-prozentige Rabattaktion auf alle meine Leistungen.“