300 Gewerbetreibende und Gäste haben am Mittwoch das 125-jährige Bestehen des Wachenheimer Gewerbevereins im Sektschloss gefeiert. Rednerin Daniela A. Ben Said hielt im Marmorsaal einen Impulsvortrag. Stillstand sei zu vermeiden, sagte sie. Die Lethargie, die in der Coronazeit entstanden sei, sollte abgelegt und die Personalentwicklung und -motivation in den Betrieben wieder forciert werden. Zu Beginn des Abends nahm Helge Kranz die Zuschauer mit ihrem „Fassadengeflüster“ mit auf eine Reise durch das Gewerbe, wie es sich in den vergangenen 125 Jahren bis in die heutige Zeit entwickelt hat. Mithilfe alter Fotografien führte Kranz das Publikum auf eine Rundreise durch die Wachenheimer Innenstadt. „Frank Bülow & Friends“ sang Popsongs.