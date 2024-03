Landtagsabgeordneter Markus Wolf (CDU) aus Bad Dürkheim hat wegen der schwierigen Verkehrssituation in der Verbandsgemeinde Freinsheim beim Landesbetrieb Mobilität in Speyer eine halbseitige statt volle Sperrung der L522 ins Spiel gebracht. Dies ist aus Sicht des Landesbetriebs vor dem ohnehin geplanten Ausbau, der ab Oktober 2024 losgehen soll, jedoch nicht möglich.

Vor dem Auftreten der Frostschäden sei geplant gewesen, mit dem Ausbau der Strecke im März 2025 zu beginnen, teilte der LBM dem Abgeordneten mit. Als Reaktion auf die Sperrung habe man sich dazu entschlossen, die Baumaßnahme vorzuziehen. Ein noch früherer Beginn sei wegen des fehlenden Baurechts, der notwendigen Vorbereitungsarbeiten und der Berücksichtigung der Winzerbelange nicht möglich. Die Fertigstellung sei für Sommer 2025 geplant.

„Damit der Verkehr auch in Zukunft fließen kann und die Umleitungsstrecken nicht überlastet werden, müssen alle Möglichkeiten der Beschleunigung der Verfahren, der Verkehrsplanung und einer aufeinander abgestimmten Umsetzung genutzt werden“, forderte Wolf. Für das fragile Verkehrssystem in der VG Freinsheim und insbesondere die Situation in Herxheim am Berg sei, so Wolf, eine schnelle Lösung dringend erforderlich. Wolf spielte damit auch auf die wegen der maroden Bahnüberführung gesperrte Kreisstraße zwischen Freinsheim und Dackenheim an.