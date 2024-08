Bei Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei am Montag zwischen 9 und 13.45 Uhr acht Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Wie die Beamten mitteilen, habe man an drei Stellen kontrolliert, auf die man durch Bürgerbeschwerden aufmerksam gemacht wurde. Kontrolliert worden sei in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim, der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim sowie der Gundheimer Gasse in Ungstein. An letzterem Punkt habe es jedoch im Kontrollzeitraum keine Verstöße gegeben.

Anders sei es in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim gewesen: Dort war der Spitzenreiter laut Polizei mit 54 statt der erlaubten 30 Kilometer pro Stunde unterwegs. Ihn erwarten nun 115 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.