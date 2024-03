Christoph Glogger ist Spitzenkandidat der SPD für den Kreistag bei der Kommunalwahl am 9. Juni. Das haben die Delegierten am Samstag beim Aufstellen der Bewerberliste entschieden, die 57 Plätze umfasst. Reinhold Niederhöfer, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, kandidiert nicht mehr.

Der Kreistag hat 46 Mitglieder, für die SPD-Liste habe es mehr Bewerber gegeben, erläuterte Timo Jordan, Vorsitzender des Kreisverbands, warum 57 Personen gewählt wurden. Er dankte denen, „die ihre Sympathie für die SPD zeigen, indem sie auf der Liste kandidieren“, obwohl sie keine Chance auf einen Platz im Kreistag haben.

Es sei eine gute Liste mit motivierten Menschen, sagte Niederhöfer. Bei keinem der Plätze gab es eine Gegenkandidatur zu dem vom Kreisvorstand vorgeschlagenen Bewerber. Er betonte, dass die SPD seit Jahrzehnten im Kreistag mit der CDU „gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet“. In vielen Punkten habe man eine „deckungsgleiche“ Meinung. In der Kommunalpolitik sei eine so gute Zusammenarbeit „sehr wertvoll“.

Glogger: Nicht sparen an Kitas und Nahverkehr

Er sehe im Kreishaus durchaus Möglichkeiten für Einsparungen, sagte Glogger. Doch gebe es trotz schwieriger kommunaler Finanzen auch Bereiche, in denen nicht gespart werden dürfe. Als Beispiele nannte er Kitas, Schulen, Brand- und Katastrophenschutz, Digitalisierung und öffentlichen Nahverkehr. Auch müsse eine gute medizinische Versorgung für alle Menschen im Kreis erhalten werden. Nötig seien Investitionen in einen „wirksamen und vernünftigen Klimaschutz“ sowie in das Abmildern der Klimawandel-Folgen.

In einem Rückblick auf die zu Ende gehende Wahlperiode nannte Niederhöfer die Gründung des Medizinischen Versorgungszentrums, das an das Kreiskrankenhaus in Grünstadt angebunden ist, als einen der wichtigsten Punkte. Klar sei für die SPD, dass das Kreiskrankenhaus weiter unter kommunaler Trägerschaft stehen soll. Wichtig sei auch, dass die Schulen, deren Träger der Kreis ist, in Ordnung sind. Er verwies darauf, dass das Sanierungsprogramm für Schulen fortgesetzt wird. Trotz „exorbitanter Kostensteigerungen“ dürfe das Angebot im öffentlichen Nahverkehr nicht ausgedünnt werden, betonte Niederhöfer.

„Beim Tourismus wird im Landkreis sehr viel Geld gedreht“, verwies er auf die wirtschaftliche Bedeutung dieser Branche. Niederhöfer äußerte Zweifel daran, dass der Landkreis als Auftraggeber keine Möglichkeiten hat, Fortschritte bei der Breitbandversorgung zu erreichen.

Zur Erhöhung der Kreisumlage sagte Niederhöfer, dass es keine andere Möglichkeit gegeben habe. Es sei nicht in Ordnung, dem Land die Schuld für die schlechte Finanzlage „der Kommunen zuzuschieben“. Das Land tue sehr viel für sie.

Die Liste

Christoph Glogger (Bad Dürkheim), Susanne Fliescher (Weisenheim am Sand), Stephan Schenk (Carlsberg), Martina Wode-Buser (Lambrecht), Ralf Trösch (Haßloch), Isabel Mackensen-Geis (Bad Dürkheim), Christoph Spies (Grünstadt), René Breier (Ellerstadt), Jörg Jokisch (Dirmstein), Doris Einholz (Haßloch), Angela Plogsties-Rudnick (Bad Dürkheim), Alina Seidenspinner (Erpolzheim), Isabella Gwozdz (Grünstadt), Erich Pojtinger (Elmstein), Oliver Kästel (Meckenheim), Jürgen Bohl (Wachenheim), Wolfgang Martin (Bockenheim), Dieter Schuhmacher (Haßloch), Klaus Döpper (Bad Dürkheim), Dirk Friedrich (Weisenheim am Berg), Sven Baumgartner (Grünstadt), Nicolas Clemens (Weidenthal), Hans-Joachim Schulze (Deidesheim), Thomas Dhonau (Kirchheim), Thomas Liese-Sauer (Haßloch), Andreas Gehrig (Bad Dürkheim), Stephan Ballhausen (Freinsheim), Christophe Neff (Grünstadt), Yann Berton (Esthal), Rafael Kürbiß (Meckenheim), Jürgen Uebel (Wattenheim), Karlheinz Neufeld (Haßloch), Andreas Beck (Bad Dürkheim), Peter Stork (Weisenheim am Sand), Michael Kopietz (Grünstadt), Jörg Groß (Meckenheim), Bernd Kühl (Ebertsheim), Gunter Seidenspinner (Erpolzheim), Gerd Kehrer (Meckenheim), Nastassja Oberfrank (Großkarlbach), Angela Hubach (Freinsheim), Thomas Diehl (Laumersheim), Michael Rauch (Weisenheim am Sand), Valentin Hofmann (Carlsberg), Sabine Zimmermann (Weisenheim am Berg), Sigried Schüttler (Bockenheim).