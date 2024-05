(aktualisiert um 18.30 Uhr) Wegen einer defekten Gasleitung in der Schillerstraße ist die Straße in Höhe der Hausnummer 10 am Donnerstagvormittag voll gesperrt worden. Wie Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher erklärte, war das Leck an der Versorgungsleitung bei der Kontrolle durch eine Spezialfirma entdeckt worden. Die Firma prüft mit speziellen, sehr empfindlichen Sensoren das Leitungsnetz im Auftrag der Werke. Diese entschieden, sofort mit der Reparatur zu beginnen und die Leitung auf weitere Schäden zu prüfen.

Das Leck war am Donnerstagnachmittag bereits geschlossen, am Freitag werden die Arbeiten an der Leitung laut Kistenmacher fortgesetzt. Wie lange diese dauern, konnte der Stadtwerke-Geschäftsführer noch nicht sagen. Die Umleitung vom Dürkheimer Haus aus kommend erfolgt über die Gaustraße, Hans-Koller-Straße, Weinstraße Süd, Amtsplatz, Holzweg und Schützenstraße. Aus dem oberen Bereich der Schillerstraße kommend ist die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge ausgeschildert.