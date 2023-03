Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Seebacher Ortsvorsteher Günter Eymael feiert am Samstag seinen 70. Geburtstag. Eymael, der von der Mosel stammt, ist in Dürkheim heimisch geworden.

1974 kam Eymael nach dem Studium zum Weinbau-Ingenieur in Wiesbaden wegen seiner damaligen Ehefrau in die Kurstadt – und wurde dort heimisch. „Was mich in der Pfalz beeindruckt hat und was an