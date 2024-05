Die Stadt Zweibrücken erlässt bei großen Festen keine extra Cannabisverbote. Sie argumentiert mit rechtlichen Gründen. Das tut auch die Nachbarstadt – und kommt zu einem komplett anderen Ergebnis.

Die Stadt Zweibrücken bezuschusst den Pfingstmarkt 2024 mit 10.000 Euro. Die Vereinigte Turnerschaft (VTZ) erklärt, warum sie auf das Geld angewiesen ist.

Im Cap-Markt in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie wird es am späten Dienstagnachmittag leise. Das soll Menschen mit psychischen Erkrankungen das Einkaufen erleichtern.

Bei einem Verkehrsunfall in Pirmasens wurde am Dienstagmorgen eine Seniorin schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei kollidierte ein Autofahrer in der Simter Straße gegen 10.30 Uhr mit der Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte.

2023 wurden in Rheinland-Pfalz so viele Menschen eingebürgert wie seit 1999 nicht mehr. Der Trend lässt sich auch an den Zahlen für Pirmasens ablesen.

Er verbringt viel Zeit in der Natur des Pfälzerwaldes: Der Pirmasenser Luis Wittmer legt sich gerne stundenlang auf die Lauer, um Uhu, Luchs oder andere Waldbewohner vor die Kamera zu kriegen. Die Ergebnisse sind beeindruckend – und aktuell bei Bachmann Schlafkultur zu sehen.

Es ist nach wie vor ein großes Tabuthema, mit dem Frauen und Familien häufig alleine bleiben (wollen): Längst nicht jede Schwangerschaft endet glücklich. Wie gehen Betroffene und Personal im Pirmasenser Krankenhaus mit Fehlgeburten um?Eine Betroffene berichtet wie sie zur Sternenmama wurde.