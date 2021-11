Nach 2020 wird es auch in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt von Freinsheim geben. „Die Gesundheit und das Wohl der Menschen gehen einfach vor“, heißt es in einer Pressemitteilung des Freinsheimer Verkehrsvereins, der die Feste in Freinsheim veranstaltet. Alles andere als eine Absage sei angesichts der derzeitigen Corona-Lage verantwortungslos. Der Markt war an den vier Adventswochenenden geplant. Vorsitzender Jochen Weisbrod erklärte dazu auf Anfrage, dass er vor 14 Tagen noch zuversichtlich gewesen sei. Doch das Risiko sei angesichts der drastisch steigenden Infektionszahlen jetzt einfach zu hoch. Die Freinsheimer Stadtspitze und die Fraktionen im Stadtrat teilten diese Auffassung. Man werde nun 50 Standbetreibern leider die Absage mitteilen müssen.

Die nächste Veranstaltung in Freinsheim ist die Rotweinwanderung, die am 4. Wochenende im Januar geplant ist. Hier will der Verkehrsverein noch bis Ende des Jahres die Entwicklung der Corona-Lage abwarten.