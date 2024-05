Der Haupt- und Finanzausschuss hat einstimmig dafür votiert, dass die Stadt Bad Dürkheim den Verein Lila Villa mit 30.000 Euro im Jahr unterstützt.

Die Förderung soll über einen Sonderparagrafen der neuen Vereinsförderrichtlinie erfolgen. Thomas Kalbfuß (CDU) sprach sich dafür aus, künftig einen eigenen Posten im Haushalt zu schaffen, statt die Unterstützung über die Vereinsförderung zu finanzieren. Walter Schubert (FDP) regte einen flexiblen Ausgleich des Defizits durch die Stadt an.

Mehrere Ausschussmitglieder betonten, dass die Unterstützung des Frauenhauses eigentlich Aufgabe des Kreises sei und forderten Gespräche mit der Kreisverwaltung. Der Kreis unterstützt den Verein, der das einzige Frauenhaus im Landkreis Bad Dürkheim betreibt, in diesem Jahr mit 30.000 Euro.

Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) kündigte wie bereits im Sozialausschuss Gespräche mit dem Kreis an. Die Verwaltung will auch einen eigenen Haushaltsposten für die Unterstützung des Vereins prüfen. Das letzte Wort hat nun der Stadtrat am Dienstag, 14. Mai.