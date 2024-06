An der Hochstraße Süd (B37) zwischen dem Kreuzungsbereich Berliner-/Dammstraße und dem Kreisverkehr Paul-Kleefoot-Platz werden von Montag, 3. Juni, bis Dienstag, 25. Juni, weitere zehn Bohrpfähle für den Ersatzbau der 2020 abgerissenen Trasse hergestellt. Um diese Arbeiten durchführen zu können, ist es laut Stadtverwaltung erforderlich, die Berliner Straße in Fahrtrichtung Norden zwischen Paul-Kleefoot-Platz und Dammstraße zu sperren. Verkehrsteilnehmer können in dieser Zeit vom Kleefoot-Platz in die Seydlitz- oder Bleichstraße einbiegen, um die Baustelle über Mundenheimer-/Bismarck-/Wrede- und Berliner Straße zu umfahren. Die Baumaßnahme werde geringe Auswirkungen für Fußgänger und Radfahrer haben. Sie können die Berliner Straße während der Bauarbeiten jederzeit passieren, beziehungsweise befahren, indem sie den Geh- und Radweg in entgegengesetzter Richtung nutzen. Im Zuge der Sperrung werden die Stadtbahnlinien weiterhin von und zum Berliner Platz verkehren. Im Anschluss an die Arbeiten wird die Fahrbahndecke wieder hergestellt und die Berliner Straße ab Mittwoch, 26. Juni, für den Verkehr wieder freigegeben.