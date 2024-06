Voraussichtlich am Montag, 3. Juni, starten die geplanten Betonsanierungsarbeiten an der Weißen Hochstraße – die 950 Meter lange Fortführung in Richtung Pylon der im Sommer 2020 abgerissenen Hochstraße Süd (B37). Dabei werde die beschädigte Betonschicht mithilfe eines Hochdruckgeräts mit Wasser abgestrahlt, wie die Stadtverwaltung weiter informiert. Der Beton werde zunächst auf der oberen Seite der Weißen Hochstraße entfernt, im weiteren Verlauf dann die alte Beschichtung der Brückenunterseite. Es werde keine erhöhte Staubentwicklung erwartet. Die gesamte Betonoberfläche werde durch das Abstrahlen so gesäubert, dass gleichzeitig alle losen Betonteile mit entfernt und die stark korrodierte Bewehrung freigelegt werde. Alle freiliegenden Bewehrungen würden in einem weiteren Schritt von der Baufirma gereinigt und beschichtet. Im Anschluss werde die Betondecke wiederhergestellt.

Die Stadtverwaltung bittet alle Betroffenen um Verständnis und Geduld. Anwohnern stehe mit Dieter Jung ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist telefonisch erreichbar unter 0621 504-6686 sowie per E-Mail an dieter.jung@bpg-ludwigshafen.de. Der Neubau der Hochstraße Süd hat im Januar begonnen und soll Ende 2025/Anfang 2026 abgeschlossen sein. 120 Millionen Euro kostet der 520-Meter-Lückenschluss.