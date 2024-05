Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Neustadter Anbieter will in der zweiten Jahreshälfte Mobility on Demand in Bad Dürkheim einführen. Der Service soll individueller sein als der Bus und günstiger als ein Taxi. Wie funktioniert das Angebot?

Was ist Mobility on Demand?

Der englische Begriff bedeutet auf Deutsch: „auf Bestellung“. Wer also „on Demand“ von A nach B kommen möchte, bestellt