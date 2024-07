Der Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg hat anlässlich seines 40. Jubiläums einen Fotowettbewerb ausgerufen. Die Wachtenburg und ihre Umgebung zählten „zweifelsohne zu den beliebtesten Fotomotiven Wachenheims“, so der Verein. Daher wolle man Hobbyfotografen die Möglichkeit geben, ihren persönlichen Blick auf die Burg einem breiten Publikum zu präsentieren. Aus allen Einsendungen werde der Verein zwölf Fotos prämieren und 2025 in Form eines Kalenders veröffentlichen. Die Gewinner dürften sich zudem über eine zehnjährige Rebstockpatenschaft im Weinberg vor den Mauern der Burg freuen. Laut Verein kürt eine vierköpfige Jury aus Amateuren und Profis die Siegerbilder. Pro Person darf nur ein Foto eingereicht werden. Auch seien keine Aufnahmen erkennbarer Personen zulässig. Teilnehmer müssten ihr Foto im Dateiformat JPEG mit einer Auflösung von zwei bis fünf Megabyte an foto@wachtenburg.de senden. Alle Teilnahmebedingungen gibt es unter wachtenburg.de/foto. Einsendeschluss ist der 15. September.