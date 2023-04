Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Stellwerkhäuschen an der Freinsheimer Bahnlinie bekommt eine neue Aufgabe. 2006 erwarb es Gottfried Nisslmüller und bot es als Ferienunterkunft an, in diesem Jahr will Fotografin Melanie Hubach dort ihr Fotostudio errichten.

Das rot-braune Backsteingebäude liegt, idyllisch zwischen Weinbergen in Freinsheims Süden eingebettet, an der Bahnstrecke Freinsheim-Frankenthal. „Friedhofstraße 50“ lautet die