Der Dürkheimer Filmfrühling startet entspannt mit einer französischen Komödie unter freiem Himmel.

Mit einer sommerlich-leichten Komödie ist am Samstagabend in Bad Dürkheim der Filmfrühling gestartet. Auf der Leinwand kämpfte im Film „Die progressiven Nostaliker“ ein Ehepaar aus den 1950er-Jahren mit den Herausforderungen der Gegenwart. Vor der Leinwand hatten Hunderte Zuschauer nichts weiter zu tun, als bei einem Getränk den Film zu genießen. Es ist bereits die zweite Auflage des kleinen Filmfestivals im Dürkheimer Kurpark. Es muss nicht das letzte sein, wie Veranstalter Michael Kötz bei der Eröffnung noch einmal betonte.

Die Zuschauer erhalten Kopfhörer. Foto: Julia Plantz

„Es zeichnet sich ab, dass es eine Einrichtung werden wird“, sagte Kötz, dessen Filmfrühling in der Vergangenheit öfter „gewandert“ war. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) betonte die „hervorragende unkomplizierte Zusammenarbeit“ mit dem Festivalteam. Sie freue sich auf die Wochen bis zum 21. Juni, an denen insgesamt 21 Filme gezeigt werden. Wer zusammen Filme schaue, gehe zusammen auf eine Reise, habe für einen Moment denselben Traum, sagte Kötz zur Eröffnung. Es seien auch einige anspruchsvolle Filme im Programm, die zunächst irritieren könnten, aber die Zuschauer auch auf den Geschmack bringen sollen, sagte er. Der Auftakt mit den „Nostalgikern“ aus Frankreich sei aber zu 100 Prozent genießbar, sagte er mit einem Augenzwinkern.