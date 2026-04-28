23 Tage Open-Air-Kino im Kurpark: Der Filmfrühling kehrt zurück – mit Publikumspreis und erweitertem Gastroangebot.

Wann findet der Filmfrühling statt?

Die Open-Air-Kino-Veranstaltung kommt in diesem Jahr zum zweiten Mal nach Bad Dürkheim. Weil der Kurpark inzwischen der einzige Standort des kleinen Festivals ist, dauert es diesmal länger: An 23 Tagen werden zwischen Samstag, 30. Mai, und Sonntag, 21. Juni, 18 Filme und vier Kinderfilme gezeigt. Veranstalter sind Daniela und Michael Kötz sowie Klaus-Matthias Wichmann, die auch das Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen verantworten.

Welche Filme gibt es zu sehen?

Im Mittelpunkt steht erneut das deutsche und europäische Kino mit Komödien und Tragödien. Aber auch Kinohits sind dabei. Viermal wird der Hape-Kerkeling-Film „Horst Schlämmer sucht das Glück“ gezeigt. Der Ton kommt wie im vergangenen Jahr auch aus Kopfhörern, die an die Zuschauer verteilt werden.

Was wird kulinarisch angeboten?

Neben Speisen wie Flammkuchen oder verschiedenen Baguettes wird es in diesem Jahr insgesamt elf Weine von Pfälzer Winzern geben. Laut Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) wird jeweils ein Wein der Woche gekürt. Das Gastrozelt wird nach Angaben von Veranstalter Klaus Wichmann vergrößert. Am Aufbau des Open-Air-Kinos, wie ihn die Zuschauerinnen und Zuschauer vom vergangenen Jahr gewohnt sind, ändert sich nichts.

Was ist neu?

Neu ist in diesem Jahr die Verleihung eines Publikumspreises. Die Zuschauer können abstimmen, welcher Film ihnen am besten gefallen hat. Verkündet wird der Siegerfilm am letzten Tag. Für die Teilnehmer gibt es Freikarten für das Festival des Deutschen Films im Spätsommer zu gewinnen.

Was ist mit dem Wetter?

Im vergangenen Jahr hatten die Festivalmacher nach einem verregneten Auftaktwochenende weitgehend Glück und freuten sich am Ende über 16.000 Besucherinnen und Besucher in Bad Dürkheim. In diesem Jahr sollen es mehr werden, auch weil das Festival länger dauert und vier Wochenenden umfasst. Auch gutes Wetter kann allerdings den Filmgenuss trüben. Gegen die blendende Sonne werden in diesem Jahr Kappen angeboten, kündigt Kötz an. Diese könnten bei Nachmittagsfilmen unter Umständen erforderlich sein. Spätestens beim Abendfilm ist die Sonne hinter der LED-Leinwand verschwunden.

Bleibt der Filmfrühling jetzt in Bad Dürkheim?

Der Filmfrühling hatte schon mehrere Standorte – im vergangenen Jahr war neben Bad Dürkheim noch der Platz vor der Ludwigshafener Rheingalerie bespielt worden. Mit Bad Dürkheim könnte es nun aber etwas Dauerhaftes werden: „Wir haben hier ein bisschen Heimat gefunden“, sagt Kötz. Das liege vor allem an der guten Zusammenarbeit mit der Stadt. Diese stellt dem Festival die Fläche im Kurpark zur Verfügung und hilft bei der Logistik. Die Stadt selbst erhofft sich vom Festival Synergieeffekte, sagte Bauernschmitt. Gäste könnten neben dem Festival auch Therme und Innenstadt besuchen. Der Filmfrühling sei für sie „einmalig“, sie freue sich sehr auf die Veranstaltung.

Wo gibt es Karten?

Karten für 13 Euro (Kinderfilme sechs Euro) gibt es ab 4. Mai online unter www.filmfruehling.de. Während des Festivals gibt es eine Abendkasse.