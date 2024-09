Die Feuerwehr Wachenheim hat am Mittwochabend eine Seniorin, die sich den Oberschenkel gebrochen hatte, mittels Drehleiter aus einem Wohnhaus gerettet. Florian Schwarz, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wachenheim, berichtet auf Anfrage von einem unkomplizierten Einsatz am Mittwoch um 18.28 Uhr in der Waldstraße. Da die Treppe des Hauses eng und schmal gewesen sei, die verletzte Seniorin aber laut Rettungsdienst liegend aus dem Haus habe transportiert werden müssen, sei die Feuerwehr zur Unterstützung angefordert worden. Zur Aufstellung der Drehleiter am Balkon im Obergeschoß des etwas zurückliegenden Hauses sei der entsprechende Bereich der Waldstraße kurzzeitig gesperrt worden. Anschließend sei die Verletzte mittels Trage auf dem Leiterkorb fixiert, zu Boden gebracht und dem Rettungsdienst im Rettungswagen übergeben worden.