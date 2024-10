Die Feuerwehr in Wachenheim hat am frühen Donnerstagmorgen einen kleinen Baum von der K16 entfernt, der infolge des Sturms umgestürzt war und die Fahrbahn kurz hinter dem alten Sportplatz versperrte. Alarmiert worden war die Wehr gegen 5.48 Uhr von der Polizei, informiert Thomas Münch, Wehrführer der Wachenheimer Wehr, am Donnerstagmorgen auf Anfrage. „Wir haben das Bäumchen mit einem Durchmesser von maximal 15 Zentimetern mit der Motorsäge zerkleinert und die Straße freigemacht“, berichtet Münch. Die K 16 sei nur sehr kurzzeitig gesperrt gewesen. Die Polizei habe anschließend den weiteren Streckenverlauf der K16 kontrolliert, aber keine weiteren umgestürzten Bäume oder herabgefallenen Äste mehr gemeldet.