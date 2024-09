Auch kleine Fenster in Nebenbauten können zum architektonischen Charakterbild beitragen: So unterstreicht dieses Beispiel die Formgebung der Wachenheimer St. Georgskirche; ein Gotteshaus an der Weinstraße von besonderer Form und Geschichte.

Das Fenster gehört zum katholischen Teil des Gotteshauses und befindet sich in der Sakristei. Dezent und stimmig wirken die gotischen Ornamente aus rotem Sandstein: Oben schließt das Fenster mit