Die FDP hat sich für die Kommunalwahl für den Verbandsgemeinde- und den Stadtrat Wachenheim positioniert: Jann Müller führt die Liste in der VG an, Manfred Bühler hat die Spitzenposition der Stadt-Liste inne.

Andreas Berger hob die gute Arbeit seiner Partei hervor und betonte, dass Paketstation und Mitfahrerbank in Wachenheim maßgeblich auf Initiative der FDP zustande gekommen seien. In der VG setze die FDP auf Fortschritt bei der Digitalisierung und Modernisierung in der Verwaltung und unterstütze wesentliche Infrastrukturthemen wie Kläranlage, Schule und Feuerwehr. „Künftige Maßnahmen müssen aber immer den behutsamen Umgang mit Flächen und Gebäuden berücksichtigen“, betonte Jann Müller. Eine Herausforderung stelle die Feuerwehr in Wachenheim dar, wo das Gerätehaus den Bedarf nicht mehr abdecken kann.

Manfred Bühler sprach sich für die Anschaffung eines Quads für die Wehr aus, um in unwegsamem Gelände Personen retten zu können. Zudem sehe er ein Hotel mit Tiefgarage in Wachenheim „als eine Bereicherung im Tourismus- und Fremdenverkehrsangebot der Stadt“ an.

VG-Rat Wachenheim

Jann Müller (Wachenheim), Sascha Elfner (Ellerstadt), Andreas Berger (Wachenheim), Heribert Gröber (Friedelsheim), Manfred Bühler, Carolin Berger, Marie-Luise Hamann, Helmut Panzel (alle Wachenheim), Carsten Wienstein (Friedelsheim), Kira Hinterfeld (Wachenheim), Martha Lach (Friedelsheim), Manfred Reichmann (Wachenheim), Dieter Schreyer, Dietrich Lach (beide Friedelsheim).



Stadtrat Wachenheim

Manfred Bühler, Jann Müller, Andreas Berger, Helmut Panzel, Marie-Luise Hamann, Manfred Reichmann, Kira Hinderfeld, Carolin Berger, Peter Hafner, Annelie Hafner.