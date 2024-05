Bereits am 5. Mai gegen 12 Uhr hat die Polizei auf der B37 in Höhe Hardenburg eine 43-Jährige Mercedes-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss unterwegs war. Das teilte die Bad Dürkheimer Inspektion „aus ermittlungstaktischen Gründen“ erst am Freitag, 17. Mai, mit. Demnach hatten mehrere Verkehrsteilnehmer zuvor gemeldet, dass die Frau von der A650 kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu schnell und in Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten bei der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen feststellten und einen Drogenvortest machen wollten, versuchte die 43-Jährige einen Energiedrink anstatt Urin abzugeben. Das unterbanden die Polizisten aber. Bei der folgenden Durchsuchung der Frau und des Mercedes fanden sie geringe Mengen an Betäubungsmitteln, zwei Messer und ein in der Mittelkonsole zugriffsbereites Teppichmesser, die sie sicherstellten. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Frau die Fahrerlaubnis wegen ähnlicher Delikte bereits entzogen wurde. Gegen sie wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Fahrzeugs unter Drogeneinwirkung ermittelt. Da bei den Zeugenvernehmungen mittlerweile Hinweise auf gefährdete Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr vorliegen, ruft die Polizei diese nun dazu auf, sich telefonisch unter der Nummer 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.