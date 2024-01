An der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim fällt wegen der vorhergesagten extremen Glättegefahr der Präsenzunterricht aus. Darüber informierte die Schule am Dienstag. Sowohl am Standort Wachenheim als auch am Standort Deidesheim wird am Mittwoch eine Notbetreuung eingerichtet, für die Eltern ihre Kinder bis spätestens 7 Uhr per Mail an orga@igs-deidesheim.de anmelden können. Auch die geplante Abiturprüfung in Englisch findet nach dem Stand von Dienstagabend statt. Den übrigen Schülern stellt die Schule online Arbeitsaufträge und Aufgaben zur Verfügung. Die Integrierte Gesamtschule in Grünstadt stellt wegen der Wetterlage auf Digitalunterricht um. Zahlreiche andere Schulen in der Region – darunter das Werner-Heisenberg-Gymnasium (bis auf die Abiturienten) und die von-Carlowitz-Realschule plus in Weisenheim am Berg – überlassen die Entscheidung, ob der Unterricht besucht werden kann oder nicht, den Eltern. Ist der Schulbesuch nicht möglich, sollen Eltern aber die Schulen unbedingt informieren.