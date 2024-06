Fast 30 Prozent der Dackenheimer haben bei der Europawahl am Sonntag ihre Stimme der Alternative für Deutschland gegeben. Damit erhielt die Partei in der 450-Seelengemeinde mehr Stimmen als die CDU (27,6 Prozent). Auch in den anderen Gemeinden der VG Freinsheim war die Partei stark und wurde jeweils nur von der CDU überholt. Insgesamt erreichte die AfD in der Verbandsgemeinde Freinsheim 12,8 Prozent, in der Stadt Bad Dürkheim 11,7 Prozent und in der Verbandsgemeinde Wachenheim 10,8 Prozent. Die CDU geht in der Region bei der Europawahl als Wahlsiegerin hervor. Sie erreichte in der VG Freinsheim 30,6 Prozent, in der VG Wachenheim 34 Prozent sowie in der Stadt Bad Dürkheim 30,7 Prozent.