Premiere in Bad Dürkheim: Mit Rani Kurajouli hat die Stadt erstmals einen Weinprinzen. Am Montag ist der 19-Jährige die Nachfolge von Denise Stripf angetreten. Es sei Zeit für einen Mann, fand der frisch gekrönte Prinz, schließlich sei mit Natalie Bauernschmitt (CDU) auch erstmals eine Frau Bürgermeisterin geworden. Der junge Mann trägt Krone – allerdings nicht das Modell seiner Vorgängerinnen. Während der Amtszeit der Weinprinzessinnen-Zwillinge Elena und Alicia Trinkaus hatte es ein zweites Exemplar gegeben, das für den Prinzen überarbeitet worden ist. Kurajouli ist Schüler an der BBS und wolle Bad Dürkheim nun etwas zurückgeben. Stripf, die in wenigen Wochen die Pfälzer Weinkrone anstrebt, bedankte sich für die schöne Zeit mit den Dürkheimer Winzern, die sie mit offenen Armen empfangen hätten.