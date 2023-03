Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Academy of E-Sports“ ist eine neue Firma in Bad Dürkheim. Die Inhaber erklären im Gespräch mit der RHEINPFALZ, was es mit dem E-Sport-Trend auf sich hat, wie sich mit dem Spielen von Computerspielen wie Fifa einiges an Geld verdienen lässt und wieso sie glauben, dass E-Sport der „Sport der Neuzeit“ ist.

Im Bruch gibt es seit einigen Monaten eine neue Firma, bei der sich alles um die Welt des Fußballs dreht. Die Inhaber Marvin Hintz und Erhan Kayman haben sich vor allem auf