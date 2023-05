Ein junges Duo mit nicht alltäglicher Instrumentierung gestaltet am Sonntag, 21. Mai, um 19 Uhr das nächste Konzert der Reihe „Wachenheimer Serenade“ in der Ludwigskapelle neben der Georgskirche.

Das „Duo Amabile“ setzt sich zusammen aus der Klarinettistin Paula Breland, 1997 in Leverkusen geboren, und der Akkordeonistin Anna-Katharina Schau, die 1995 im sächsischen Freiberg zur Welt kam, die beide vor zwei Jahren in die Konzertförderung des Deutschen Musikwettbewerbs aufgenommen wurden und bei den Verantwortlichen der „Serenade“ durch die Musikbeispiele, die sie vorlegten, großen Eindruck machten.

Bei ihrer Premiere in Wachenheim stellen sie ihr Programm „Fernweh“ vor, das eine musikalische Weltreise verspricht vom Barock über die Belcanto-Welt der italienischen Oper bis zum amerikanischen Jazz und von Südamerika bis Finnland – und dies mit der schier unerschöpflichen Palette an Klangfarben, die die Kombination von Klarinette und Akkordeon bereithält. Karten über die Touristinformation Wachenheim (06322 9580801), Musik-Haas in Bad Dürkheim (06322 2780), den Freundeskreis Wachenheimer Serenade (06322 66574 oder 06322 956971) oder www.wachenheimer-serenade.de.