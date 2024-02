Am Mittwoch hat die Polizei zwei Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss standen: Gegen 3 Uhr morgens unterzog eine Streife in der Wachenheimer Weinstraße den 36-jährigen Fahrer eines VW Fox einer Kontrolle, der laut Polizeibericht augenscheinlich Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Gegen 22 Uhr fiel den Beamten der 24-jährige Fahrer eines Renault Clio in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim auf, der augenscheinlich ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest schlug bei THC und Amphetamin an. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen, die Führerscheine wurden präventiv sichergestellt. Die Polizei jeweils wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung.