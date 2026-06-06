Am 22. August ist Bad Dürkheim Zielort der dritten Etappe der Deutschlandtour. Was verspricht sich die Stadt davon, Teil des renommierten Radrennens zu sein?

Die 169 Kilometer lange Etappe startet in Herxheim bei Landau und führt unter anderem über Johanniskreuz, die Kalmit und den Kurpfalzpark über Wachenheim nach Bad Dürkheim. Dort wird es zwei Schlussrunden über den Annaberg, Kallstadt und Ungstein geben, ehe die Radsportler die Ziellinie auf dem Wurstmarktplatz auf der Höhe des Jukib erreichen.

Bei dieser Streckenführung liegt es auf der Hand, dass das Feld auch die Innenstadt passiert: Die Route führt über die Weinstraße Süd, die Leininger Straße, Stadt- und Römerplatz über die Weinstraße Nord in Richtung Wurstmarktgelände.

Wie Marcus Brill, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus, im Haupt- und Finanzausschuss erklärte, werde in der Innenstadt und im Zielbereich mit Absperrgittern gearbeitet, um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten. Das Feld wird gegen 17.12 Uhr im Stadtgebiet erwartet, das Ziel soll um 17.45 Uhr erreicht sein. Die Einschränkungen in der Innenstadt werden begrenzt sein, versicherte Brill. Die Geschäfte seien bereits geschlossen, wenn das Feld Bad Dürkheim erreiche.

Radsportfestival auf dem Wurstmarktplatz

Mit den Gastronomen auf dem Römerplatz sei die Stadt wegen der Außenbestuhlung im Gespräch. Es habe bereits mehrere Begehungen gegeben, um Gefahrenquellen für die Fahrer zu erkennen, erklärte Brill. Eine kurzfristige Sperrung der Ost-West-Verbindung, sprich der B37, werde aber am 22. August nötig sein. Gleiches gelte für die Route über den Annaberg. „Der Rettungsdienst hat zu jeder Zeit Zufahrt auf die Strecke“, betonte Brill auf Nachfrage aus dem Ausschuss. Rund um den Annaberg soll es zwischen 13 und 15 Uhr ein Rennen für Nachwuchsfahrerinnen der Altersklasse U17 geben. Auch dafür sind Sperrungen nötig.

2003, als die Deutschlandtour schon einmal durch Bad Dürkheim führte, passierte das Feld den Schlossplatz. Archivfoto: Franck

Freiwillige Helfer gesucht

Zum Zentrum für alle Radsportbegeisterten und Schaulustigen wird an diesem Tag das Wurstmarktgelände: Dort soll es den gesamten Tag über ein Radsportfestival geben. Geplant ist dort unter anderem ein Kinderradrennen, eine „Bike Parade“ für Kinder oder eine Fahrradmesse. Außerdem präsentieren sich die Sponsoren der Tour auf dem Wurstmarktplatz. Wie Brill erklärte, bleiben Therme und Salinarium trotz des Betriebs auf dem Wurstmarktgelände wegen der Deutschlandtour geöffnet. Die Erreichbarkeit werde über die Gutleutstraße sichergestellt. Für die Deutschlandtour werden etwa 100 freiwillige Helfer, etwa als Streckenposten gesucht. Die Stadtverwaltung will dazu einen Aufruf auf ihrer Website veröffentlichen.

Probleme wegen des Wurstmarktaufbaus sieht Brill nicht – eher Synergieeffekte. Das Fest startet in diesem Jahr am 11. September.

Die Stadt rechnet mit Kosten von 140.000 Euro für die Ausrichtung. 80.000 Euro seien bereits jetzt durch Sponsoren gedeckt. Das Defizit teilen sich Stadt und Kreis. Derzeit kämen auf beide jeweils 30.000 Euro zu. Er hoffe auf ein besseres Rechnungsergebnis, wenn sich genügend freiwillige Helfer fänden, erklärt Brill.

Doch was verspricht sich die Stadt von der Teilnahme an der Tour? „Wir hoffen auf einen Werbe-Effekt in ganz Deutschland und darüber hinaus“, erklärte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU). Alleine die TV-Präsenz Bad Dürkheims als Zielort der „Königsetappe“, bei der eine Vorentscheidung über den Sieg fallen könnte, sei von großem Wert, ergänzte Brill.

Nicht zufällig gewählt ist der Standort des Siegerpodests: Die Top-Platzierten werden werbewirksam vor dem Dürkheimer Fass gekürt.