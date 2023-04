Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über die Störche auf dem Dach der protestantischen Kirche und ihr Treiben freuen sich die Freinsheimer. Besonders Familie Gauglitz.

Die große menschliche Storchenfamilie Gauglitz bewegt so ziemlich alles, was im Nest geschieht und sie via Webcam live mitverfolgen kann. Kann der humpelnden Storchenmutter geholfen werden? Warum