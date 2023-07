Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gab in Bad Dürkheim und wohl auch ein paar Kilometer darüber hinaus in dieser Woche nur ein Thema: Die überraschende Abwahl von Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Wer am Sonntagabend