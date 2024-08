In der Verbandsgemeinde Wachenheim sollen vier Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Der Verbandsgemeinde hat dafür nun den ersten Schritt gemacht und einen Planer beauftragt. Ausgebaut wird ein Standort in Wachenheim (Mehrgenerationenplatz), einer in Friedelsheim (Hauptstraße) und zwei in Ellerstadt (Bruchstraße/Höhe Hausnummer 191 sowie Bruchstraße/Ecke Lindenweg).

Für den Ausbau gibt es Gelder aus einem Förderprogramm des Landes. Ein Büro wird nun für knapp 22.000 Euro die Planung erstellen. Ein Ausbau in Gönnheim ist wegen zu schmaler Bürgersteige laut Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) nicht vorgesehen, aber auch noch nicht ganz ausgeschlossen.