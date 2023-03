Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Zittern geht weiter. In der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz hat der SV Weisenheim bei 08 Haßloch den 0:1-Pausenrückstand in letzter Minute wettgemacht. Mit dem 1:1 haben die Blau-Roten einen Punkt eingefahren, der in der Endabrechnung wichtig sein kann.

Wie schon beim 3:3 gegen Hochstadt haben die Weisenheimer dank eines späten Treffers ein Remis erreicht. Wieder war es ein Defensivspieler, der getroffen hat. Und wieder war es ein Zähler