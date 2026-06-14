In Bad Dürkheim waren kurz nach 1 Uhr am Samstag zwei junge Frauen betrunken mit dem Rad unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, war eine 16-Jährige dabei auf einem Radweg ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Die Jugendliche verletzte sich dabei nach Polizeiangaben nur leicht. Aufgrund ihrer Trunkenheit haben die Beamten eine Blutprobe entnehmen müssen und leiteten ein Strafverfahren ein. Betrunken auf dem Rad unterwegs war auch ihre 17-jährigen Freundin. Ein entsprechender Test ergab laut Polizei fast 1,8 Promille. Ihr wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt.