Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 1. September ist wieder Bewegung für den guten Zweck angesagt: Der RHEINPFALZ-Benefizlauf geht in die siebte Runde. Am Montag schaute der Schirmherr an der Saline vorbei.

Der Erlös der Veranstaltung ist in diesem Jahr für das Flutkatastrophengebiet an der Ahr bestimmt: Mit dem Geld sollen der Wiederaufbau des Mehrgenerationenhauses (MGH) in Bad Neuenahr-Ahrweiler