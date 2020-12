Der Zonta Club Ludwigshafen lädt am Dienstag, 15. Dezember, um 18.30 Uhr zu einem Online-Benefiz-Weihnachtskonzert mit The Twiolins ein. Es wird live aus der St. Georgskirche in Wachenheim ins Internet übertragen. Interessierte können es coronagerecht von zu Hause verfolgen. Nötig ist lediglich die Anmeldung per E-Mail.

Das Konzert „Eight Seasons“ mit den Geschwistern Marie-Luise und Christoph Dingler stellt laut Veranstalter Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ elf kontrastierenden Tangos von Astor Piazzolla gegenüber. Das Duo verstehe es meisterhaft, „auf zwei Violinen wunderbare Klangwelten zwischen klassischer und progressiver Musik“ zu erschaffen und überzeuge auf nationalen und internationalen Bühnen „durch großes solistisches Können und hohe Kreativität“. Infos auch online unter www.thetwiolins.de. Die Teilnahme am Konzert ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten. Die Spenden sollen Kulturtreibende in der Lockdown-Phase unterstützen.

Wer dem Konzert lauschen möchte, meldet sich per E-Mail an zonta.kulturtrotzpandemie@gmail.com an und erhält sofort den Zugangslink für den Live-Stream.

